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Преступную схему в области ритуальных услуг с участием МВД обнаружили в Москве

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Следователи раскрыли в столице преступную схему в сфере ритуальных услуг. Всего были задержаны пять человек, заявили ТАСС представители УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, что группа лиц организовала преступную схему, сотрудничая с предпринимателями, предлагающими ритуальные услуги.

«В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»), задержаны пять человек», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Работники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово получали деньги от ритуального агентства, предоставляя данные о вызовах полицейских по фактам смертей горожан. Передаваемая информация была служебного характера.

Затем ритуальные агентства связывались с родными умершего человека, чтобы навязать дорогие похоронные услуги.

20 августа получилось задержать организатора преступной схемы, намеревавшегося уехать на Украину.

При обысках найдены доказательства противоправной деятельности фигурантов дела.

Ранее московские следователи раскрыли убийство 20-летней давности.

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