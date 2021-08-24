Суд отменил домашний арест гинекологу по делу о торговле детьми

Московский городской суд отменил решение о заключении под домашний арест врача-гинеколога Алены Дружининой, которая обвиняется по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда города Москвы от 21 июля 2021 года и направил материалы на новое рассмотрение в тот же суд. Апелляционная инстанция рассматривала жалобу адвокатов об изменении меры на более мягкую и представление прокуратуры, которая просила суд отправить Дружинину под стражу», — заявили в суде.

Пресненский районный суд Москвы поместил Дружинину под домашний арест 9 августа. Он должен был закончиться 19 сентября. По данным СМИ, женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса России («Торговля несовершеннолетними»), ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Дело, фигуранткой которого является Дружинина, было возбуждено в январе после того, как в Московской области в одной из квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика. В июне в Москве в квартире дома на Аргуновской улице были найдены еще пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев, за которыми присматривали две женщины. Как сообщали СМИ, эти дети были рождены суррогатными матерями для некоего гражданина из Китая. По версии следствия, Дружинина работала в центре ЭКО на Аргуновской улице в Москве.

Накануне, 23 августа, под домашний арест до 20 октября был отправлен еще один обвиняемый — Сергей Мазура. Он является генеральным директором агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп».