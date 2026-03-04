Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования

Алиев выразил Ирану соболезнования в связи с атаками со стороны США и Израиля
Официальный сайт Президента Азербайджанской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Из заявления следует, что глава государства и посол Тегерана в Баку Муджтаба Демирчилу провели встречу. В ходе визита Ильхам Алиев выразил соболезнования Исламской Республике в связи с атаками, в результате которых не стало верховного лидера страны Али Хаменеи и многих мирных жителей.

«Президент оставил запись в траурной книге», — рассказали в пресс-службе.

Демирчилу выразил признательность азербайджанскому лидеру за посещение дипломатического представительства и соболезнования.

США и Израиль на прошлой неделе — 28 февраля — начали совместную военную операцию против Ирана. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон и еврейское государство сделали такой шаг из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В результате многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Иран выпустил беспилотники и ракеты по территории Израиля и авиабазам США на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране определили кандидатов на пост верховного лидера.

 
Теперь вы знаете
Алкоголизм и депрессия: как связаны эти состояния на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!