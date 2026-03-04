Президент Азербайджана посетил посольство Ирана и выразил соболезнования

Алиев выразил Ирану соболезнования в связи с атаками со стороны США и Израиля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил посольство Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Из заявления следует, что глава государства и посол Тегерана в Баку Муджтаба Демирчилу провели встречу. В ходе визита Ильхам Алиев выразил соболезнования Исламской Республике в связи с атаками, в результате которых не стало верховного лидера страны Али Хаменеи и многих мирных жителей.

«Президент оставил запись в траурной книге», — рассказали в пресс-службе.

Демирчилу выразил признательность азербайджанскому лидеру за посещение дипломатического представительства и соболезнования.

США и Израиль на прошлой неделе — 28 февраля — начали совместную военную операцию против Ирана. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, Вашингтон и еврейское государство сделали такой шаг из-за «иссякшего терпения» в связи с нежеланием Тегерана отказываться от ядерных амбиций.

В результате многие города Исламской Республики, включая столицу, подверглись атакам. Один из ударов пришелся на резиденцию Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Иран выпустил беспилотники и ракеты по территории Израиля и авиабазам США на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране определили кандидатов на пост верховного лидера.