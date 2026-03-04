Испания отказалась стать соучастником войны на Ближнем Востоке

Премьер Испании отказался поддержать США в войне с Ираном и отверг угрозы Трампа

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не будет становиться соучастником вредных для мира действий даже под угрозой ответных мер со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне американский лидер Дональд Трамп предупредил о возможном разрыве торговых соглашений с Испанией. Это заявление прозвучало на фоне отказа испанских властей предоставить военные базы в Роте и Мороне для проведения операции США в Иране.

«Мы не будем соучастниками чего-то, что вредно для мира и противоречит нашим ценностям и интересам, просто из страха перед чьими-то репрессалиями», — сказал Санчес.

Он отметил, что правительство придерживается последовательной позиции, которая заключается в формуле «нет войне». По словам главы кабмина, обязанность властей заключается в повышении уровня жизни граждан, а не во втягивании страны в конфликты. Такое участие, как отметил Санчес, приводит к увеличению цен, экономической нестабильности и появлению угроз для безопасности.

Глава испанского правительства заявил, что страна намерена и далее добиваться прекращения огня и урегулирования конфликта дипломатическими методами. Кроме того, Мадрид планирует продолжать сотрудничество с европейскими партнерами и государствами региона, которые выступают в поддержку мира и соблюдения норм международного права.

Ранее в Иране пригрозили странам ЕС за поддержку США и Израиля.