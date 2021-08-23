Британка смогла родить «чудесного» ребенка после менопаузы в 28 лет

Женщине из Великобритании удалось родить здорового ребенка, несмотря на заверения врачей о «нулевом шансе» из-за ранней менопаузы, и дать ему «чудесное» имя. Об этом пишет Daily Mail.

У Джейд Панкхерст случилась ранняя менопауза — ей было всего 28. На тот момент у нее уже были дети, и они с мужем мечтали завести еще одного ребенка. Женщина отказалась от приемов контрацептивов, но вскоре у нее появились приливы — один из ключевых симптомов предменопаузы.

Врачи сначала диагностировали Панкхерст недостаточность яичников, затем — менопаузу. По мнению медиков, у нее был «нулевой шанс» забеременеть, однако примерно через год попыток семья смогла зачать ребенка без медицинского вмешательства.

«Мы до сих пор не знаем, как это произошло, и доктора тоже не знают», — сказала она.

Женщина смогла успешно выносить ребенка, но через несколько часов после родов у нее началась сильное кровотечение — внутри осталась часть плаценты. По словам Панкхерст, тогда она «потеряла два литра крови и чуть не умерла».

В итоге все закончилось хорошо. Новорожденную девочку назвали Миреей — это имя означает означает «чудо» на испанском языке. Панкхерст сейчас 30 лет, она живет с 40-летним мужем Гэри и тремя детьми.

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