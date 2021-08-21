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Талибы* запретили музыку и работу женщин на радио в провинции Газни

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Reuters

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)»* запретило в афганской провинции Газни музыку, а также привлекать женщин к работе на местных радиостанциях, передает афганское агентство Pajhwok.

Как сообщается, новое руководство региона уже приняло соответствующее постановление.

Талибы произвели назначения после того, как 12 августа ими был установлен контроль над Газни.

Ранее представители «Талибана» пообещали «уважать права женщин» и не запрещать им выходить на улицу без мужчины или работать. Как сообщил руководитель отдела новостей крупнейшего афганского телеканала TOLOnews Мирака Попал, талибы разрешили женщинам быть ведущими телевизионных программ. Однако в провинциях, захваченных до Кабула, все эти запреты уже действуют, равно как и многие другие. По сообщениям СМИ, в захваченных регионах женщин отправляли с работы домой. Женщин обязали выходить на улицу только в сопровождении мужчин и «покрывать себя», когда они покидают помещение, им запретили работать за пределами дома, а девочкам ограничили образование.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

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