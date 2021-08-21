Правительство Швеции вернуло осужденному наркоторговцу биткоины на $1,5 млн

Правительство Швеции было вынуждено вернуть свыше $1,5 млн в биткоинах наркоторговцу после того, как их стоимость выросла, пока он отбывал срок, пишет The Telegraph.

По информации газеты, торговца запрещенными веществами приговорили к тюремному сроку два года назад. Шведские власти также решили конфисковать у него 36 биткоинов на сумму чуть менее $150 тыс., которые он получил с этих продаж.

К тому времени, когда правоохранительные органы Швеции выставили эти биткоины на аукционе, их стоимость взлетела. При чем она увеличилась до такой степени, что нужно было всего 3 биткоина для удовлетворения первоначального урегулирования суда.

Теперь правительству придется вернуть наркодилеру оставшиеся 33 биткоина.

Ранее эксперты назвали валюту, которая вытеснит биткоин.