Названа диета для защиты от лишнего веса во время менопаузы

Диетолог Риццо: бобы и тофу помогают предотвратить набор веса при менопаузе
Для профилактики набора веса в период менопаузы в рацион нужно включать белковую пищу и продукты, богатые фитоэстрогенами — природными соединениями, которые по структуре и действию похожи на эстрогены женского организма. Об этом рассказала диетолог Натали Риццо из Педагогического колледжа Колумбийского университета в интервью изданию Today.

По словам специалистки, в период менопаузы прекращаются менструации и снижается уровень гормона эстрогена — организм женщины часто начинает быстрее терять мышечную массу и легче накапливать жир. Поддерживать мышцы и контролировать вес помогает достаточное количество белка в рационе.

Риццо отметила, что источником белка могут быть не только продукты животного происхождения, такие как курица, рыба, индейка, греческий йогурт или творог. По ее словам, полезной альтернативой могут стать растительная пища — например, фасоль и чечевица. Врач также посоветовала обратить внимание на соевые продукты.

«Они содержат вещества, называемые фитоэстрогенами. Эти растительные соединения по структуре напоминают половой гормон эстроген и могут частично имитировать его действие в организме. Благодаря этому такие продукты иногда помогают смягчать некоторые симптомы менопаузы, например приливы или перепады настроения», — объяснила врач.

Диетолог также рекомендовала включать в рацион бобы, сладкий картофель, орехи, арахисовое масло и тофу. Эти продукты богаты не только белком, но и клетчаткой, которая помогает дольше сохранять чувство сытости.

Кроме того, в период менопаузы Риццо рекомендует по возможности ограничивать потребление фабричных переработанных продуктов и поддерживать регулярную физическую активность. По ее словам, сочетание сбалансированного питания и движения помогает лучше контролировать изменения веса и поддерживать общее здоровье во время гормональной перестройки организма.

Ранее врач объяснилапочему сильно хочется есть именно вечером.

 
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
