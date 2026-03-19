В Омане заявили, что США могут «завязнуть» в войне с Ираном

Достижение целей Израиля и США в Иране невозможно без наземной операции Соединенных Штатов, в которой Вашингтон «завязнет». Об этом заявил глава министерства иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в статье для газеты Economist.

«Видимо, руководство Израиля убедило Соединенные Штаты, что Иран настолько ослаблен санкциями, внутренними противоречиями и ударами со стороны Израиля и США по ядерным объектам в июне 2025 года, что сразу после первых ударов и потери верховного лидера последует безоговорочная капитуляция Тегерана. Однако стало ясно, что для достижения определенных целей потребуется длительная военная кампания, в ходе которой США будут обязаны приступить к наземной фазе», — написал он.

По мнению главы оманского МИД, этого не хотят ни американское руководство, ни обычные американцы.

12 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов к наземному вторжению ВС США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.