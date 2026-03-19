В Омане заявили, что США могут «завязнуть» в войне с Ираном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

МИД Ирана: США завязнут в возможной наземной операции против Ирана
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Достижение целей Израиля и США в Иране невозможно без наземной операции Соединенных Штатов, в которой Вашингтон «завязнет». Об этом заявил глава министерства иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в статье для газеты Economist.

«Видимо, руководство Израиля убедило Соединенные Штаты, что Иран настолько ослаблен санкциями, внутренними противоречиями и ударами со стороны Израиля и США по ядерным объектам в июне 2025 года, что сразу после первых ударов и потери верховного лидера последует безоговорочная капитуляция Тегерана. Однако стало ясно, что для достижения определенных целей потребуется длительная военная кампания, в ходе которой США будут обязаны приступить к наземной фазе», — написал он.

По мнению главы оманского МИД, этого не хотят ни американское руководство, ни обычные американцы.

12 марта посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов к наземному вторжению ВС США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!