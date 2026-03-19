«Медленней и тяжелее»: европейский судья о выступлении Гуменника на ОИ-26

Нидерландский судья Принс оценил баллы фигуриста Гуменника на Играх
Работавший на Олимпийских играх 2026 года нидерландский судья Йерун Принс оценил баллы российского фигуриста Петра Гуменника на Играх. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. «...» Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой — пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности», — сказал Принс.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне2-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

Ранее стало известно, что Гуменник вместе с фигуристкой Аделией Петросян выступит в шоу Этери Тутберидзе.

 
