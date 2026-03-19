«Медленней и тяжелее»: европейский судья о выступлении Гуменника на ОИ-26

Работавший на Олимпийских играх 2026 года нидерландский судья Йерун Принс оценил баллы российского фигуриста Петра Гуменника на Играх. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы сказал, что оценивание в целом было корректным. «...» Если мы говорим о Гуменнике, то в Милане он выглядел медленнее и тяжелее, чем на том же чемпионате России. Конечно, ему очень сильно помешала проблема с музыкой — пришлось обкатывать новую версию программы, и, очевидно, прямо до конца сделать это не было никакой возможности», — сказал Принс.

Гуменник был участником зимних Олимпийских игр — 2026 и набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах. Фигуристо пришлось менять короткую программу из-за отзыва разрешения на использование музыки к фильму «Парфюмер», на которую она была поставлена.

Гуменник в сезоне2-25/26 выиграл чемпионат России впервые в карьере, а также завоевал золотую медаль финала Гран-при России.

Ранее стало известно, что Гуменник вместе с фигуристкой Аделией Петросян выступит в шоу Этери Тутберидзе.