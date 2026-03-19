На российских дорогах может вырасти число беспилотных грузовиков

Минтранс РФ: количество беспилотных грузовиков в РФ достигнет 4 тысяч единиц
В России к 2030 году число беспилотных грузовиков может достигнуть 4 тысяч единиц. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

По информации министерства, к 2028 году на российских дорогах будет задействовано около 1000 беспилотных грузовых машин.

«При этом каждый беспилотный грузовик будет проходить около 300 000 км в год — это в 2 раза больше, чем обычный грузовик с водителем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизировать дорожную инфраструктуру для беспилотных грузовиков не потребуется. Для передвижения машин будет использоваться мобильная сеть 4G, в будущем — низкоорбитальные спутниковые группы.

Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по российскому бизнесу
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

