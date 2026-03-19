Секретный американский разведчик совершил аварийную посадку в Средиземноморье

Секретный разведывательный беспилотник RQ-180 (HALE) Военно-воздушных сил (ВВС) США, который использовался в операции против Ирана, совершил экстренную посадку на авиабазу в греческой Ларисе. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что инцидент произошел в минувшие выходные в районе 110-го истребительного авиаполка в Лариссе. Журналисты пишут, что местные жители лишились дара речи, увидев в небе беспилотник, который по форме и внешнему виду разительно отличался от всего, что они могли видеть раньше.

Обозреватель добавил, что RQ-180, предположительно способен вести наступательную радиоэлектронную борьбу. Кроме того, он обладает дальностью полета, сопоставимой с характеристиками легких стратегических бомбардировщиков.

Согласно открытым источникам, компания Northrop Grumman получила контракт на разработку RQ-180 в 2008 году. Финансирование проекта держали в тайне. Фотографии, предположительно, этого дрона появились впервые лишь в 2020 году. Это аппарат треугольной формы.

