Московский суд оштрафовал Google на 50 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал Google за нарушения в сфере персональных данных россиян
Таганский районный суд Москвы оштрафовал корпорацию Google LLC на 50 тысяч рублей за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Решение по административному протоколу, составленному в отношении Google, 16 марта вынес мировой судья судебного участка № 422 Таганского района. Компанию признали виновной по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ — в невыполнении требования властей о блокировке или уничтожении персональных данных.

По закону за это правонарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа, для юрлиц — в размере от 50 до 90 тысяч рублей.

При этом всего неделю назад московский суд оштрафовал Google на 11,4 млн рублей за неудаление информации, распространение которой запрещено российским законодательством.

Три недели назад Google выписали штраф на 16 млн рублей — за неуплату предыдущего штрафа, а также обязали заплатить 22 млн рублей за распространение VPN-сервисов.

Ранее российский суд оставил в силе бесконечный штраф для Google.

 
