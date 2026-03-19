Школьники из Франции обнаружили на детской площадке скелет

The Guardian: во Франции школьники нашли скелет на детской площадке
Школьники из Франции обнаружили на детской площадке скелет, выглядывающий из ямы, пишет The Guardian.

По данным археологов, найденный скелет располагался на дне ямы глубиной около одного метра: его руки лежали на коленях, спина была прижата к восточной стенке, а «лицо» ориентировано на запад. Аналогичным образом ранее в этом районе уже были обнаружены несколько других тел.

Всего за последние годы в Дижоне нашли десятки подобных захоронений. Только на одной строительной площадке ранее обнаружили 13 скелетов, датируемых периодом примерно 300–200 годов до н. э. С учетом находок прошлых лет, в городе выявлено около 20 подобных гробниц — это более четверти всех известных в мире захоронений такого типа.

Ученые связывают находки с галлами — кельтским народом, населявшим территорию современной Франции и соседних стран. Однако об их культуре известно немного, поскольку основные письменные источники принадлежат их противникам, в частности Юлию Цезарю.

Исследователи отмечают, что все найденные скелеты принадлежат мужчинам, за исключением одного ребенка, обнаруженного ранее. Рост захороненных варьируется от 1,62 до 1,82 метра. На костях некоторых из них обнаружены следы насилия, включая травмы черепа.

При этом в захоронениях практически отсутствуют личные вещи или украшения, что затрудняет интерпретацию их значения. Археологи также обращают внимание на хорошую сохранность зубов и признаки остеоартрита, свидетельствующие о тяжелом физическом труде.

Причины столь необычного способа погребения остаются неизвестными. Ученые рассматривают различные версии — от ритуальных практик до возможного наказания.

Ранее ученые выяснили, зачем древние римляне вбивали гвозди в грудь умерших.

 
