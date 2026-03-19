Стало известно о состоянии россиянки, впавшей в кому после удаления зуба в Таиланде

360.ru: туристку из РФ, пережившую кому в Таиланде, ввели в медикаментозный сон
Telegram-канал «Baza»

Туристка из России, которая впала в кому в Таиланде после удаления зуба мудрости, остается в больнице, на данный момент ее ввели в медикаментозный сон. Об этом 360.ru сообщила сестра россиянки.

«Улучшений никаких нет, ухудшений тоже. Состояние стабильное», — рассказала родственница пострадавшей.

Она отметила, что врачи отказываются предоставить близким пациентки результаты обследований, историю болезни и какие-либо другие данные. Пока родственников попросили просто ждать сообщений до конца недели. Пострадавшая остается в медикаментозном сне, никаких прогнозов о ее состоянии медики не дают.

Напомним, девушка приехала в Паттайю из Крыма с сестрой, однако во время отдыха у нее воспалился зуб мудрости. Местные медики удалили его по страховке, но вскоре она потеряла сознание и впала в кому. Предварительно, причиной могло стать заражение крови. Девушка является инвалидом. Она работает швеей в Саки, на поездку в Таиланд она копила долгие годы.

Ранее россияне стали массово отменять туры в Таиланд и на Бали.

 
