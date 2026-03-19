Лавров и глава МИД Швейцарии поздравили друг друга с юбилеем дипотношений

Лавров и Кассис обменялись телеграммами к 80-летию дипотношений РФ и Швейцарии

Министры иностранных дел РФ и Швейцарии Сергей Лавров и Иньяцио Кассис поздравили друг друга с годовщиной восстановления дипломатических отношений между двумя государствами. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Лавров и <...> Кассис обменялись поздравительными телеграммами по случаю 80-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами, отмечаемого 18 марта», — говорится в заявлении.

5 февраля глава МИД Швейцарии, который также является действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), прибыл в Москву на переговоры. Вместе с ним в столицу РФ прилетел генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу.

На следующий день Лавров и Кассис провели встречу, перед началом которой швейцарский дипломат «заблудился». Как сообщили журналисты РИА Новости, министр перепутал стороны за столом переговоров и направился к месту, где обычно располагаются члены российской делегации. Вскоре ему сообщили о необходимости перейти на другую сторону переговорного стола.

Ранее Кассис сделал музыкальный подарок Лаврову.