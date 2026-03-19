Айза похвасталась похудением мужа с помощью уколов

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале показала результаты похудения своего мужа Степана Кузьменко.

Кузьменко делал уколы препарата для похудения в течение трех месяцев. За это время объем талии мужчины уменьшился на 14 см – с 95 см до 81 см. Айза призналась, что не ожидала такого результата.

«Чтобы вы не переживали, он не собирается уменьшаться больше 80 см. Дальше только спорт и привыкание к здоровому правильному питанию», — рассказала блогерша.

Бизнесвумен вышла замуж за Кузьменко в феврале 2026 года.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Айза поддерживает родственные отношения с Гуфом, несмотря на конфликты, которые периодически случаются в их семье. Они вместе воспитывают Сэма. Блогерша не разговаривает с отцом своего младшего сына.

