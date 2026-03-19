Диетолог оценил уровень ожирения среди взрослого населения в США

Главный диетолог Северо-западного федерального округа, заведующий отделением диетотерапии и болезней обмена веществ Клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Хайдерь Шарафетдинов в ходе пресс-конференция «Ожирение — глобальный вызов XXI века» заявил, что около 40% взрослого населения США страдают от ожирения. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты являются страной с одним из самых высоких показателей по ожирению среди взрослого населения. 30-35% взрослых американцев имеют избыточную массу тела.

«А вот ожирение, чрезвычайно высокие показатели: у мужчин — 39 процентов, у женщин — 41 процент, и все взрослое население — это 40 с лишним процентов», — поделился диетолог.

Он добавил, что еще одной страной, где наблюдаются высокие показатели по ожирению среди взрослого населения, является Китай. Там с этой проблемой сталкиваются 32-38% мужчин и 28-34% женщин.

До этого ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе пришли к выводу, что повышение выработки белка ACOX2 в организме стимулирует трансформацию обычного белого жира в бурый, который используется для сжигания калорий.

