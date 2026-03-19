Цены на газ в Европе выросли в два раза после удара по Катару

Bloomberg: цены на газ в Европе выросли на 35% после новой атаки Ирана
Стоимость фьючерса сжиженного природного газа (СПГ) в Европе увеличилась на 35% на фоне атаки Ирана на объекты нефтегазовой компании в Катаре QatarEnergy. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В результате цены на газ выросли более чем в два раза в непростое для Европы время: странам Запада нынешним летом придется закупать больше СПГ, чтобы пополнить истощенные запасы, конкурируя с покупателями из Азии, отмечает агентство.

По данным Bloomberg, атаки Ирана могут также спровоцировать длительный дефицит мировых поставок газа. Уточняется, что в настоящее время рынок готовится к «затяжной остановке» в критически важном СПГ-центре, который обеспечивал около пятой части мирового запаса.

Накануне государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетных ударов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

