«Как чмо». Гоблин рассказал, почему Зеленский хамит

Блогер Дмитрий Пучков упрекнул Зеленского в плохом знании английского
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский плохо знает английский язык, и поэтому у него «получается хамство». Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам Пучкова, Зеленский вступает в конфликты с лидерами западных стран, включая американского президента Дональда Трампа, потому что плохо владеет английским языком.

«Он не понимает значения ряда слов, и получается хамство. Многократно объяснял: вопрос What do you want? — «Что вы хотите?» — для нас звучит абсолютно нормально. По-английски так обращается к тебе только оккупант, который поставил тебе сапог на голову», — отметил он.

Переводчик также подчеркнул, что на прошлогодней встрече в Овальном кабинете негодование Трампа также мог вызвать внешний вид Зеленского, который, по мнению Гоблина, оделся, «как чмо».

В марте европейское издание Politico писало, что Зеленский ужесточил риторику в отношении своих критиков и союзников, так как он разочарован тем, что мирные переговоры зашли в тупик, а финансовая поддержка Киева «висит на волоске».

Также в недавнем интервью Politico Зеленский заявил, что «ненавидит» российского президента Владимира Путина.

Ранее Зеленский назвал Россию и Иран «братьями по ненависти».

 
