Кинолог дал рекомендации на случай встречи с бродячей собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как вести себя людям, если им попались бродячие собаки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рекомендации приурочены к Международному дню защиты бездомных животных.

«Каждому из нас важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой, это касается не только собственной безопасности, но и помощи такому животному. Если все будут проходить мимо безнадзорной собаки, эта проблема усугубиться», — уточнил он.

По словам Голубева, когда попадется бродячая собака или стая, то надо обращаться в органы местного самоуправления.

«Они обязаны оперативно устранить эту проблему. В ином случае именно они будут нести ответственность за бездействие», — отметил кинолог.

Еще он привел ошибки, допускаемые людьми. В числе таких причин кормление уличных псов.

«Это усугубляет проблему. Если собаки привыкнут, что их кормят на данной территории, они станут считать ее своей и могут нападать, заметив чужака. Стая начинает разрастаться и охранять территорию», — добавил Голубев.

Он также призвал помогать приютам животных.

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