Праздновать карнавал в Рио-де-Жанейро в следующем году будут около 40 дней

Уличные карнавальные гуляния в следующем году в бразильском Рио-де-Жанейро будут организованы с 27 января по 6 марта. Об этом сообщают представители муниципальной компании по развитию туризма Riotur.

Предполагается, что в это время в городе устроят около 500 уличных карнавальных шествий и парадов, а также других мероприятий. Также планируется, что на организацию мероприятий потратят порядка 650 тыс. долларов (внебюджетные средства).

Глава Riotur Даниэла Майя добавила, что власти приняли решение объявить параметры конкурса максимально заранее.

В 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции карнавальные гуляния отменили по всей Бразилии, рассматривалась также идея об их проведении в июне или июле. Однако праздник решили не проводить в текущем году.

Ранее сообщалось, что Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 четырехдневными гуляниями.