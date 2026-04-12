Юрий Гальцев вспомнил день кончины Гагарина: «Был траур в семье»

Актер и юморист Юрий Гальцев рассказал ТАСС, что кончина Юрия Гагарина стала тяжелым событием в жизни его семьи.

«Для нас это был траур в семье. Я четко помню, как папа и мама плакали. Тогда весь Советский Союз плакал. Страшный удар», — поделился юморист.

Гальцева назвали в честь Гагарина. С детства артист хотел поступить в летное училище, что не смог. Артист признался, что эта неудача стала для него «драмой».

«Когда я не поступил, с того момента и начались мои метания по жизни. Сначала сюда, потом туда, военное училище после фильма «Офицеры», и Высшее военно-политическое авиационное училище, и танковое, и Сельхозинститут, и машиностроение. В общем, бросало меня по всем», — поделился актер.

Гальцев признался, что пришел к театру не сразу. Однажды он и его товарищи организовали агиттеатр. Его первый режиссер посоветовал юмористу поступать в театральное.

«Это был гром посредине. Потому что я даже об этом не думал. Моя профессия, я думал, как и у отца, должна быть мужской, технической, обязательно заводы и фабрики, а остальное хобби, все эти балалайки, песни, рассказы. И когда он это сказал, у меня все опустилось. Я это прекрасно помню, я разбился об его слова», — рассказал артист.

По словам Гальцева, все родственники, кроме отца, смеялись над его идеей идти в театральное. Несмотря на это, юморист поступил во ЛГИТМиК.

