«Трамп между Сциллой и Харибдой»: политолог — о результатах переговоров США и Ирана

После безрезультатных переговоров США и Ирана может начаться новый виток эскалации конфликта, однако у американцев уже ограничены военные ресурсы, а президент Дональд Трамп теряет рейтинги внутри страны. Об этом «Газете.Ru» заявил американист Малек Дудаков.

«Переговоры находятся в тяжелой ситуации, нельзя исключать того, что перемирие сорвется и начнется новая военная эскалация. Другое дело, что у американцев сейчас возможности уже ограничены — мы видим, что запасы и наступательных ракет, и противоракет — систем ПВО — истощены, настрой внутри американского общества крайне негативный в отношении этой войны и ее продолжения. В опросах 2/3 американцев выступают за немедленное перемирие без каких-либо предварительных условий. Смысл в том, что, конечно, Трамп в данном случае оказывается между Сциллой и Харибдой: либо принимать условия Ирана и признавать свое поражение, либо идти на новую эскалацию и таким образом добивать свои позиции внутри Соединенных Штатов. Рейтинги Трампа и так уже просели, в некоторых отдельных опросах до 33%, что крайне низкий показатель для американского президента», — сказал он.

Дудаков подчеркнул, что американцам придется искать компромисс на переговорах с Ираном, чтобы завершить конфликт, поскольку в противном случае Трампа может ждать импичмент.

«Конгресс сейчас выходит с пасхального отпуска и будет, очевидно, блокировать и продление военных полномочий Трампа, и выделение ему траншей на продолжение войны. По закону он имеет право вести боевые действия только два месяца без одобрения конгресса, и этот срок истекает в конце апреля. У Трампа позиция тяжелая, то есть начинать снова войну — это доламывать свои позиции внутри Америки, а смиряться с условиями Ирана — это признавать свое поражение, что тоже негативно. В общем, и так, и так, куда ни кинь, всюду клин. С одной стороны, вроде как переговоры не идут, но пока перемирие не нарушается. Я думаю, что до конца апреля переговорный процесс будет идти, и в конечном счете американцам придется какое-то компромиссное решение принять. Если же нет, если же будет военная эскалация, то тут, позиции Трампа уже могут резко пошатнуться внутри Америки, там уже возможен и импичмент, и много чего еще неприятного для него», — добавил он.

По словам эксперта, на прошедших переговорах США выдвигали завышенные требования к Ирану, хотя именно Тегеран в ходе войны укрепил свои позиции в регионе и сумел нанести удар по американской инфраструктуре.

«Американская сторона выдвигает необдуманные, очевидно завышенные требования в отношении Ирана и по поводу ликвидации ядерной программы, ракетной программы, то есть полное разоружение, открытия Ормузского пролива, на что Иран идти не собирается. Тем более что по итогам конфликта именно Иран себя на текущий момент представляет той силой, которая укрепилась на пространстве Ближнего Востока и укрепила свои позиции. Они контролируют Ормузский пролив, чего не было до войны, им удалось в течение 40 дней отбиваться от давления Соединенных Штатов, они сожгли и уничтожили 14 американских крупнейших военных баз на пространстве Ближнего Востока и нанесли болезненное, символическое поражение американской компании блицкрига. Соответственно, устроить смену режима либо разблокировать Ормузский пролив американцы не способны», — заключил он.

Накануне иранская и американская делегации встретились в столице Пакистана для переговоров. Это произошло вскоре после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о договоренности с Тегераном о двухнедельном перемирии.

После переговоров глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и Тегеран не принял условия Вашингтона.

В МИД Ирана в свою очередь отметили, что диалог в Исламабаде проходил в атмосфере недоверия и что никто и не ожидал, что удастся достичь согласия в этот раз.

Ранее стало известно, что обсуждалось на переговорах США и Ирана в Исламабаде.