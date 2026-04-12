Фанатам «Вашингтона» подарят полотенце с Овечкиным

Фанатов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» пригласили на заключительную домашнюю игру сезона против «Питтсбург Пингвинз» необычным способом. Об этом сообщает RMNB.

Клуб решил подарить болельщикам памятные полотенца с изображением Александра Овечкина в разные периоды выступлений за «столичных».

«Будьте здесь. Будьте шумными», — говорится в сообщении.

Встреча между «Пингвинз» и «Кэпиталз» прошла в Питтсбурге 11 апреля и завершилась победой гостей со счетом 6:3. После этой встречи «Кэпиталз» набрали 91 очко и закрепились на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи. На счету Овечкина 1006 голов в НХЛ, если учитывать регулярный чемпионат и плей-офф. До повторения рекорда Уэйна Гретцки осталось десять шайб: в активе канадского хоккеиста 1016 голов. 894 шайбы он забил в регулярном чемпионате, а 122 — в плей-офф НХЛ.

Ранее Александр Овечкин провел рекордную игру в НХЛ.