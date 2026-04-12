В США признали удары по Ирану огромной стратегической ошибкой

Атака США и Израиля на Иран уже привела к потере Вашингтоном всех ключевых партнеров и фактическому распаду НАТО. Об этом заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Эндрю Наполитано.

Он назвал операцию огромной стратегической ошибкой, перечеркнувшей 40 лет дипломатических усилий США. По словам Риттера, полтора месяца боевых действий уничтожили выстроенную Вашингтоном систему союзов, особенно в арабских государствах Персидского залива.

Аналитик обратил внимание на заявления президента США и госсекретаря Марко Рубио о выводе 100 тыс. американских военнослужащих из Европы и переходе к избирательной поддержке союзников.

«Это конец коллективной обороны. Весь мир изменился. Я бы назвал это событием, положившим конец империи. НАТО практически прекратило свое существование», — констатировал эксперт.

Сейчас США пытаются урегулировать конфликт с Ираном в рамках переговоров, но последний раунд оказался провальным, а американский лидер после него намекнул на возможность морской блокады Исламской республики. Следующая встреча предположительно состоится в Исламабаде сегодня.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».