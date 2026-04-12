Россиян предупредили о штрафах за «тихий ужин» с шашлыками на балконе

Юрист Чернокова: жарка шашлыков на балконе может обернуться штрафом в 50 тыс.
Российским законодательством предусмотрены штрафы за приготовление шашлыков на балконе. Об этом рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова.

«За тихий ужин с мангалом на балконе грозит штраф до 15 тысяч [рублей], а за масштабное мероприятие с ущербом имуществу многоквартирного дома или соседей — до 50 тысяч», — напомнила юрист.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы будут выше — до 60 тысяч рублей ИП и до 400 тысяч рублей для организаций, также возможна приостановка деятельности на срок до 30 суток, предупредила юрист.

До этого врач-иммунолог Елена Сычева рассказала, чем чревато раннее открытие сезона шашлыков.

В свою очередь научный сотрудник Института Гайдара Мария Гирич объяснила, как правильно жарить шашлык в городских условиях, чтобы не нарваться на штрафы и не устроить пожар.

Ранее на видео попали хабаровчане, которые жарили шашлыки на проезжей части.

 
