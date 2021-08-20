В Москве в пятницу ожидается до +27°С и облачная погода

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 20 августа, будет до +27°С. В столице будет облачная погода с прояснениями и без осадков, следует из данных Гидрометцентра России.

По информации метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +25...+27°С. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+15°С. Ожидаются слабый северный ветер до 5 метров в секунду.

Атмосферное давление днем и ночью составит 746 мм рт. ст.

В Подмосковье синоптики прогнозируют +23...28°С, в ночные часы температура снизится до +12°С.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что температура в Москве и Подмосковье понизится на 8…10°С к выходным по сравнению с первой половиной недели.

Он добавил, что ночью температура в столичном регионе к выходным может понизится до +11…14°С. Это показатели, которые близки к климатической норме.