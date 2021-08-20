Многодетная мать из США спасла 10 девушек из афганской команды робототехников

Эллисон Рено, 60-летняя жительница Оклахомы и мать 11 детей, спасла 10 девушек из афганской команды робототехников, сообщает газета The Daily Mail.

Рено входила в совет директоров Explore Mars, когда эта организация приглашала команду по робототехнике из Афганистана на свою ежегодную конференцию Humans to Mars в 2019 году.

На конференции Рено познакомилась с женской командой из Афганистана, и когда в стране начали брать власть талибы (организация запрещена в России), она обратилась к своей знакомой по университету в Гарварде — работнику посольства Соединенных Штатов в Катаре, куда направляется большинство рейсов из Кабула.

Благодаря упорной работе и настойчивости, Рено смогла вывезти из Афганистана 10 девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Она отметила, что добивается эвакуации еще 25 человек из страны.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о необходимости завершить эвакуацию из Афганистана до 31 августа.