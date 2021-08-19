В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении дельта-штаммом коронавируса

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан заявила, что тяжелое течение заболевания и летальные исходы при заражении дельта-штаммом коронавируса предотвращает вакцинация. Об этом сообщает РИА «Новости».

В свою очередь эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове уточнила, что в странах, где уровень вакцинации высок, дельта циркулирует в тех сообществах где меньше привитых и где не соблюдаются меры против инфекции.

При этом Сваминатан отметила, что ВОЗ не видит необходимости обеспечивать вакцинированное население дополнительными дозами препаратов от COVID-19.

Ранее в ВОЗ заявили о расширении географии опасных штаммов коронавируса. По данным организации, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии штаммов, вызывающих обеспокоенность. В частности число территорий, где циркулирует «альфа», за неделю возросло со 185 до 190, «бета» — со 136 до 138, «гамма» — со 81 до 82 и «дельта» — со 142 до 148.