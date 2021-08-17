Талибы* заявили, что Афганистан перестанет производить наркотики

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) сделает все, чтобы Афганистан не превратился в центр по производству наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя движения Забихулла Муджахид.

Он отметил, что заверяет мировое сообщество в том, что Афганистан не станет центром производства каких-либо наркотических веществ.

По словам Муджахида, талибы постараются искоренить «зло» и превратить «их родину» в страну без наркотиков.

Ранее Муджахид заявил, что талибы уважительно относятся к собственным обычаям и традициям и они имеют «мирное право» вводить исламские законы в «своей стране».

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.