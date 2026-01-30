Экс-главу Росприроднадзора осудили на 8 лет за «крышевание» золотодобытчиков

Якутский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-главы Управления Росприроднадзора Якутии, обвиняемого в должностных преступлениях. Бывшего чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Уточняется, что фигурант, пользуясь служебным положением, прикрывал незаконные действия недропользователя в Нерюнгринском районе Якутии, «причинив тем самым общественно-опасные последствия», а также незаконную добычу и хранение драгоценных металлов в Алданском районе.

Кроме того, следствие установило, что бывший чиновник Росприроднадзора через доверенное лицо принимал незаконное участие в управлении деятельностью коммерческой организации, обеспечивая ей свое покровительство.

Уточняется, что общая сумма ущерба от мошеннических действий фигуранта составила более 6 млн рублей. Подсудимый своей вины не признал.

В пресс-службе добавили, что вместе с бывшим главой Росприроднадзора на скамье подсудимых оказались руководители двух золотодобывающих предприятий Якутии. Их также признали виновными в незаконном обороте драгметаллов и пособничестве в превышении должностных полномочий.

По совокупности преступлений судья назначил экс-главе Росприроднадзора наказание в виде 8 лет колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в сфере природопользования на 3 года. Помимо этого, у фигуранта в доход государства конфисковали имущество и незаконно добытые драгметаллы на сумму более 24 млн рублей.

Ранее ФСБ изъяла 70 кг золота и серебра, которые незаконно вывозили из российского региона.