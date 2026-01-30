Лукашенко рассказал, как Путин похвалил Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин хвалил республику за сохранение промышленного потенциала. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Он мне откровенно сказал, что за времена после распада Советского Союза этот процесс создания — от простого к сложному — был уничтожен, разорван», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Путин отметил, что Россия «многое потеряла», в том числе в развитии микроэлектроники. Минск же «бог миловал», приводит слова Путина Лукашенко.

Лукашенко также ответил на вопрос о росте зарплат в стране. Он отметил, что государство не располагает ресурсами для увеличения окладов без веских на то оснований, поэтому на большие оклады смогут рассчитывать только сотрудники с высокой производительностью труда.

До этого министр экономики республики Юрий Чеботарь рассказал, что валовой внутренний продукт Белоруссии достиг исторического максимума, увеличившись в 2025 году до примерно $88,6 млрд.

Ранее Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей.