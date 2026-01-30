Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Лукашенко рассказал, как Путин похвалил Белоруссию

Лукашенко: Путин хвалил Белоруссию за сохранение технологического потенциала
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как российский лидер Владимир Путин хвалил республику за сохранение промышленного потенциала. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Он мне откровенно сказал, что за времена после распада Советского Союза этот процесс создания — от простого к сложному — был уничтожен, разорван», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Путин отметил, что Россия «многое потеряла», в том числе в развитии микроэлектроники. Минск же «бог миловал», приводит слова Путина Лукашенко.

Лукашенко также ответил на вопрос о росте зарплат в стране. Он отметил, что государство не располагает ресурсами для увеличения окладов без веских на то оснований, поэтому на большие оклады смогут рассчитывать только сотрудники с высокой производительностью труда.

До этого министр экономики республики Юрий Чеботарь рассказал, что валовой внутренний продукт Белоруссии достиг исторического максимума, увеличившись в 2025 году до примерно $88,6 млрд.

Ранее Путин внес в Госдуму соглашение с Белоруссией о защите граждан за границей.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!