ПАОК сыграет против «Сельты» в плей-офф Лиги Европы

Греческий ПАОК, в составе которого выступают российские игроки Магомед Оздоев и Федор Чалов, в стыковых матчах Лиги Европы сыграет с испанской «Сельтой».

Также стали известны другие пары: «Лудогорец» встретится с «Ференцварошем», «Панатинаикос» — с «Виктория Пльзень», соперником загребского «Динамо» будет «Генк», «Селтик» сыграет со «Штутгартом», «Фенербахче» — с «Ноттингемом», «Бранн» — с «Болоньей». Под руководством экс-наставника «Спартака» Деяна Станковича «Црвена звезда» сыграет с «Лиллем».

Первые матчи запланированы на 17 и 18 февраля, ответные поединки состоятся неделей позже — 24 и 25 февраля 2026 года.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

Ранее стало известно о встрече «ПСЖ» Сафонова с «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов.