Самолет «Азимута» приземлился в Минводах по технической причине

Летевший из Тбилиси в Москву самолет экстренно сел в Минводах

Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Тбилиси в Москву, приземлился по технической причине в Минеральных Водах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По информации авиаперевозчика, самолет рейса А47008 Тбилиси — Москва (Внуково) приземлился благополучно. Пассажиров доставят в Москву резервным бортом.

«К вылету готовится резервный борт авиакомпании «Азимут», который доставит пассажиров из Минеральных Вод в Москву», — отмечается в публикации.

В компании также сообщили, что все пассажиры обеспечены услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

22 января в Магадане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, аэропорт временно закрыли.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, воздушное судно готовилось к вылету по маршруту Магадан — Москва, однако из-за технической неисправности экипаж прервал разгон и отказался от взлета. На борту находились 335 пассажиров. Никто из них, как и члены экипажа, не пострадал.

