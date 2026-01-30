Впавшую в кому в аэропорту Египта учительницу перевезли в Казань

КП: женщину, впавшую в кому в Египте, перевезли в Казань

51-летнюю учительницу из Татарстана, которая впала в кому в Египте, доставили в Казань. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, ее состояние оценивают как тяжелое. На данный момент она находится в реанимации.

О произошедшем стало известно в середине января. Учительница по имени Ольга отправилась в Шарм-эш-Шейх вместе с семьей, однако уже в аэропорту женщина стала жаловаться на проблемы со здоровьем. Сначала она говорила о головной боли, позже пропала речь и нарушилась координация.

Местные медики оказали ей помощь, дав какое-то лекарство, затем путешественница заснула. Позже у нее начали синеть губы. Врачи обнаружили инсульт и кровоизлияние в мозг.

По словам сына, он связывался с разными ведомствами, чтобы мать перевезли домой, но ему не ответили. В минздраве Татарстана рассказали, что перенаправили информацию в центр медицины и катастроф, так как их специалисты занимаются такими вопросами.

Ранее в Карелии мужчина впал в кому после падения на льду.