В Подмосковье крыша автобусной остановки рухнула на девушку

Крыша автобусной остановки рухнула под тяжестью снега в подмосковных Мытищах, в результате чего пострадала девушка, которая ждала маршрутку. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса «Датский квартал». По словам местных жителей, утром стеклянная крыша остановочного павильона находилась в исправном состоянии, однако на ней скопилось значительное количество снега. В течение дня очистка конструкции не проводилась, и она не выдержала нагрузки.

Очевидцы извлекли пострадавшую из-под завалов и оказали ей первую помощь. Девушка была доставлена в больницу с травмами и болями в шее и грудной клетке.

30 января на Хавской улице Москвы лед с крыши одного из жилых домов упал на голову проходившей мимо 65-летней женщины. Она получила несовместимые с жизнью травмы. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, территорию вокруг здания оцепили. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

18 января в Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Ранее россиянам рассказали, чего не стоит делать в период сильных снегопадов.