Общество

Мужчина не выжил после избиения в московском метро

В Москве мужчина не выжил после избиения в метро
Telegram-канал Прокуратура Москвы

В Москве не спасли мужчину, который пострадал во время драки в метро. Об этом сообщает городская прокуратура.

Инцидент произошел в подуличном переходе станции метро «Площадь Ильича» — там между двумя мужчинами возникла ссора, которая обернулась потасовкой. В ходе конфликта один из них напал на оппонента и стал избивать его руками и ногами, нанося удары по разным частям тела. После этого агрессор скрылся.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Стражи порядка задержали подозреваемого в нападении 34-летнего мужчину. Прокуратура столичного метрополитена взяла под контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее пьяный мужчина заснул в вагоне метро и напал на незнакомцев, которые его разбудили.
 
