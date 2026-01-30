Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

На самарского депутата завели дело о дискредитации армии за слова на заседании

Дело самарского депутата о дискредитации армии поступило в суд
Григорий Еремеев/VK

На политика из Самарской области Григория Еремеева завели дело о дискредитации армии. Соответствующие материалы поступили в Ленинский суд Самары.

Скандальная история произошла в конце декабря 2024 года на заседании Самарской областной думы. Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», в ходе своего выступления на заседании депутат от «Демократической партии России» Григорий Еремеев раскритиковал результаты спецоперации и предложил депутатам «признать вину за провал, извиниться перед гражданами» и уйти в отставку. Кроме того, он предложил президенту России Владимиру Путину остановить боевые действия в зоне СВО.

В материале «Осторожно, новости» также утверждается, что записи выступления Еремеева уже удалили, а остались лишь скриншоты.

Позднее сам Еремеев сообщил журналистам, что после выступления в Самарской думе в конце декабря на него составили протокол по статье о дискредитации армии. По его словам, после высказываний о спецоперации, «депутаты единогласно проголосовали сообщить (в правоохранительные органы — прим.ред.) о его речи». Еремеев добавил, что не согласен с составленным на него протоколом, так как для него нет оснований.

Ранее сообщалось, что на основательницу «Дома с маяком» Мониаву завели дело о дискредитации армии.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!