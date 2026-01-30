Размер шрифта
В Париже китайского чиновника ограбили на миллионы евро

TF1: чиновника из КНР ограбили на несколько миллионов евро в Париже
Sarah Meyssonnier/Reuters

В Париже злоумышленники напали на чиновника из КНР и ограбили его, ущерб составил несколько миллионов евро. Об этом сообщает телеканал TF1.

По предварительной информации, двое преступников проникли к нему в квартиру, которая находится в XVI округе столицы Франции. Они напали на чиновника, пока тот спал и отобрали у него часы и украшения. Как заявил телеканалу источник в правоохранительных органах, стоимость похищенного составляет €6-7 млн.

После того, как злоумышленники покинули квартиру, пострадавший вызвал полицию. Гражданина Китая доставили в больницу Жоржа Помпиду, где врачи признали полученные им травмы неопасными для жизни.

6 января во Франции обокрали американского дизайнера ювелирных изделий Криса Эйра на сумму более €1 млн.

20 декабря сообщалось, что сотрудник Елисейского дворца, увлекавшийся коллекционированием, на протяжении двух лет воровал фарфоровые изделия из резиденции президента Франции. За это время вынес из резиденции около 100 предметов: тарелки, чашки и другую посуду, использовавшуюся на государственных ужинах и официальных мероприятиях. Часть раритетов относится к объектам культурного наследия Франции. Мужчина отвечал за сервировку столов и учет посуды.

Ранее во Франции у министра-делегата из квартиры украли драгоценности на €10 тысяч.
 
