Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

Российские бьюти-салоны столкнулись с оплатой услуг фейковыми чеками

В российских бьюти-салонах участились случаи оплаты чеками, сгенерированными ИИ
ahmad denny syahputra/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты российских салонов красоты начали массово использовать сгенерированные искусственным интеллектом поддельные чеки для оплаты услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Суть аферы заключается в следующем: непосредственно у кассы клиент демонстрирует «подтверждение оплаты», сгенерированное ИИ, которое фотографируется сотрудником салона. После этого клиент покидает заведение. Фактически же, средства на счет салона не поступают.

В другом случае, клиентка была разоблачена лишь спустя несколько дней после оказания услуги. Беременная женщина воспользовалась услугой наращивания ресниц стоимостью 2 тыс. рублей и предъявила чек об оплате. Однако перевод так и не был получен. После просмотра записей с камер видеонаблюдения и угрозы обращения в полицию, деньги все же были переведены.

Помимо поддельных чеков, мошенники используют и схему с подарочными сертификатами. Мужчины приобретают сертификаты на разные суммы и отправляют скриншоты «оплаты», которые впоследствии оказываются фальшивыми.

Салоны красоты пытаются противостоять мошенничеству, переходя на расчет наличными или принимая оплату исключительно через ссылки с сайта, где сразу формируется отчет об успешной транзакции. Однако, по словам владельцев, даже такие подтверждения научились подделывать, используя возможности искусственного интеллекта.

В настоящее время салоны красоты собирают доказательства, анализируют записи с камер видеонаблюдения и предупреждают коллег о том, что скриншот чека больше не является надежным подтверждением оплаты.

Ранее россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов в кафе и аэропортах.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!