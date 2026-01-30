Российские бьюти-салоны столкнулись с оплатой услуг фейковыми чеками

Клиенты российских салонов красоты начали массово использовать сгенерированные искусственным интеллектом поддельные чеки для оплаты услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Суть аферы заключается в следующем: непосредственно у кассы клиент демонстрирует «подтверждение оплаты», сгенерированное ИИ, которое фотографируется сотрудником салона. После этого клиент покидает заведение. Фактически же, средства на счет салона не поступают.

В другом случае, клиентка была разоблачена лишь спустя несколько дней после оказания услуги. Беременная женщина воспользовалась услугой наращивания ресниц стоимостью 2 тыс. рублей и предъявила чек об оплате. Однако перевод так и не был получен. После просмотра записей с камер видеонаблюдения и угрозы обращения в полицию, деньги все же были переведены.

Помимо поддельных чеков, мошенники используют и схему с подарочными сертификатами. Мужчины приобретают сертификаты на разные суммы и отправляют скриншоты «оплаты», которые впоследствии оказываются фальшивыми.

Салоны красоты пытаются противостоять мошенничеству, переходя на расчет наличными или принимая оплату исключительно через ссылки с сайта, где сразу формируется отчет об успешной транзакции. Однако, по словам владельцев, даже такие подтверждения научились подделывать, используя возможности искусственного интеллекта.

В настоящее время салоны красоты собирают доказательства, анализируют записи с камер видеонаблюдения и предупреждают коллег о том, что скриншот чека больше не является надежным подтверждением оплаты.

Ранее россиян предупредили об опасности сканирования QR-кодов в кафе и аэропортах.