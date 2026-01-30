Бывшего сотрудника института ядерной физики осудили за фейки об армии РФ

Суд дал экс-сотруднику ПИЯФ Богмуту семь лет колонии за фейки о ВС РФ

Гатчинский городской суд Ленинградской области приговорил бывшего сотрудника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) имени Б. П. Константинова Дмитрия Богмута к семи годам лишения свободы за фейки о действиях Вооруженных сил России в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд признал 51-летнего Богмута виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). Ближайшие семь лет он проведет в колонии общего режима. Также ему запрещено в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов в интернете.

По данным следствия, с 23 марта по 21 июня 2023 года Богмут размещал в сети тексты, видеозаписи и изображения с ложной информацией о действиях российских военных. В одном из материалов утверждалось о якобы нанесенном ракетном ударе по Павлоградскому району Днепропетровской области. Назначенная по делу экспертиза нашла в ролике недостоверную информацию о целях и ходе СВО.

Об аресте Богмута сообщалось в апреле 2024 года. На момент задержания он работал техником в лаборатории нейтронных физико-химических исследований ПИЯФ, входящего в НИЦ «Курчатовский институт».

10 декабря суд Екатеринбурга оштрафовал юриста Веру Мангилеву на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. По данным следствия, в феврале 2025 года женщина опубликовала в своем Telegram-канале пост с содержанием признаков дискредитации действий российской армии. Сообщение к моменту выявления нарушения успело набрать 179 просмотров и 17 реакций.

Ранее в Москве повторно осудили бывшего полицейского по делу о фейках о российской армии.