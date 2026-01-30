Китай снял санкции с британских парламентариев

Китай снял санкции с британских депутатов и членов Палаты лордов. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«По итогам [переговоров] из заявлений китайской стороны ясно, что ограничения больше не применяются. Парламентарии теперь свободны в своих поездках в Китай», — сказал он.

Китай ввел санкции против пяти депутатов и двух членов Палаты лордов в 2021 году, что было расценено как возмездие за санкции Великобритании и других стран в отношении нескольких китайских чиновников. Им было запрещено въезжать в Китай, Гонконг и Макао.

29 января Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что британский премьер во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая».

Стармер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также отметил, что Британия и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Ранее СМИ сообщили, что Китай мог годами прослушивать помощников премьер-министров Британии.