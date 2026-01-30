Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Китай снял санкции с британских парламентариев

Стармер: Китай снял санкции с парламентариев Британии
Alastair Grant/Reuters

Китай снял санкции с британских депутатов и членов Палаты лордов. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

«По итогам [переговоров] из заявлений китайской стороны ясно, что ограничения больше не применяются. Парламентарии теперь свободны в своих поездках в Китай», — сказал он.

Китай ввел санкции против пяти депутатов и двух членов Палаты лордов в 2021 году, что было расценено как возмездие за санкции Великобритании и других стран в отношении нескольких китайских чиновников. Им было запрещено въезжать в Китай, Гонконг и Макао.

29 января Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что британский премьер во время визита в Пекин подтвердил приверженность Лондона принципу «одного Китая».

Стармер во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином также отметил, что Британия и Китай должны продвигать долгосрочное, стабильное и всеобъемлющее стратегическое партнерство, опирающееся на взаимное уважение и доверие.

Ранее СМИ сообщили, что Китай мог годами прослушивать помощников премьер-министров Британии.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!