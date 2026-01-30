Размер шрифта
В МИД РФ предупредили о рисках начала конфликта в Балтийском море

Грушко: риски возникновения конфликта в балтийском регионе весьма велики
Пресс-служба МИД РФ

В регионе Балтийского моря большая вероятность возникновения конфликта из-за растущей демонизации России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Риски весьма велики. Это лаборатория того, как агрессивная политика превращает наиболее спокойный регион мира искусственно в арену военного противостояния», — отметил дипломат.

До этого временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов заявлял, что НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации. Альянс пытается навязать свое видение безопасности на Балтике, говорил он.

Абилов добавил, что о нежелании Североатлантического альянса выстроить открытый диалог по обсуждению путей деэскалации в регионе свидетельствует и запущенная в 2025 году миссия «Балтийский часовой». Эта миссия, по мнению дипломата, фактически служит лишь одной цели — навязать свое видение «безопасности» на Балтике».

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.
 
