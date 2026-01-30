Размер шрифта
Экс-депутат Рады рассказал об обращении Зеленского к Путину в стиле «Квартал 95»

Экс-нардеп Олейник назвал клоунадой приглашение Путина посетить Киев
РИА Новости/AP

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о встрече с президентом России Владимиром Путиным в Киеве является клоунадой, Зеленский обратился к главе российского государства в стиле «Квартал 95». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Владимир Путин сказал, пожалуйста, в Москву приезжай. Он говорит: «Давай к нам». В стиле «Квартал 95» <…> То есть это клоунада. Хочет ли он мира и подписания долгосрочного соглашения? Нет», — подчеркнул украинский политик.

Олейник пояснил, что заявление МИД Украины о двух отдельных соглашениях по Украине – между Киевом и Вашингтоном, а также между Россией и США – направлено на срыв переговоров.

«Тогда вопрос возникает: а зачем тебе разговаривать с Владимиром Путиным? Путину надо разговаривать с (президентом США. – «Газета.Ru») Дональдом Трампом в таком случае. Поэтому в данном случае [есть] все признаки того, что он не хочет никакого мирного соглашения, для него мир смерти подобен», — заключил бывший нардеп.

Для урегулирования конфликта Москвы и Киева могут быть подписаны два мирных соглашения вместо одного. США подпишут необходимый документ с Украиной и отдельно — с Россией, рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига. В Кремле же заявили, что не обсуждают никакие перечни документов. Для чего Киеву два соглашения вместо одного и какие преимущества это может дать Украине — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рубио заявил о стремительном изменении ситуации вокруг украинского урегулирования.
 
