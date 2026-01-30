Размер шрифта
Внук Пугачевой пожаловался на слишком роскошный перелет бизнес-классом

Певец Пресняков в шутку пожаловался на большой телевизор и тесноту в бизнес-классе
Певец и музыкант, внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков в шутку заявил, что ему не понравился последний перелет бизнес-классом. Новое видео появилось в социальных сетях артиста.

Пресняков летел из Испании в США и показал подписчикам «слишком роскошное» место — большой телевизор, якобы недостаточное пространство, не нарезанное мясо в обеде и свою соседку, которую можно отгородить поднимающейс перегородкой.

В продолжении ироничного видео Пресняков предложил уволить стюардессу за то, как она принесла ему сыр. Чтобы избежать разночтений, Пресняков объяснил подписчикам, что это шутка.

Накануне Пресняков спровоцировал слухи о новом романе. Он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик из гостиничного номера, где лежит в постели, а рядом заметна женская сумочка. Сам артист воздерживается от комментариев по поводу личной жизни.

Летом 2025 года Пресняков официально расторг брак с Аленой Красновой после семи лет совместной жизни. Причины развода пара не раскрывала. Известно, что экс-супруги рано начали встречаться. Солисту рок-группы «Multiverse» было 24 года, а модели --18 лет.

Ранее сообщалось, что певица Елка тайно вышла замуж.
 
