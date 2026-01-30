Власти Тюменской области назвали причину отравления детей

Причиной массового отравления детей в школе в селе Онохино Тюменской области стал норовирус. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Из 78 проб, взятых у детей этой школы, 23 показали наличие в организме норовируса. Это заразный вирус. Он обусловлен несоблюдением правил личной гигиены», — сказано в сообщении.

Власти также отметили, что за прошедшие сутки новых обращений по поводу заболевания нет. В детском саду, который находится в том же здании, никто не заболел. Там проводят санобработку.

До этого Telegram-канал Baza называл возможной причиной случившегося зараженное мясо птицы. Как говорится в публикации, в ноябре на птицефабрике «Пышминская», расположенной в Онохино, выявили очаг заболевания птиц. В компании тогда заявили, что испорченная продукция будет снята с продажи. Предприятие уведомило о проблеме торговых партнеров, которые должны были убрать курятину с полок магазинов. Спустя некоторое время в селе запустили конвейер для сжигания больных птиц. Однако после ликвидации заражения местные жители заявляли, что в яйцах с птицефабрики попадаются кровь и сгустки плоти.

