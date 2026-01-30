Размер шрифта
В МИД РФ предложили Украине идти до конца и «отменить» таблицу Менделеева

Захарова в шутку предложила запретить таблицу Менделеева на Украине
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Руководству Украины следует идти до конца в вопросе запрета всего русского в стране и отказаться, в том числе, от использования таблицы Менделеева. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала скандал с исполнением украинскими артистами балета постановки «Лебединое озеро» на музыку русского композитора Петра Чайковского.

«Я считаю, что вот в этом позоре (отмене всего русского — «Газета.Ru») они (украинские власти — «Газета.Ru») должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» — поинтересовалась Захарова.

По ее словам, скандал из-за балета Чайковского может произойти только в анекдоте и на Украине. Представитель МИД РФ предупредила, что такими темпами на Украине «могут дойти до отмены самих себя».

22 января издание «Страна.ua» сообщило, что два ведущих артиста балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконя оказались на грани увольнения из-за участия в гастрольном туре по европейским странам с постановкой «Лебединое озеро» на музыку Чайковского. На этом фоне фотографии артистов исчезли с официального сайта театра. Журналисты выяснили, что руководство оперы и министерство культуры Украины начали разрабатывать решения в рамках «трудовых отношений» с танцорами.

Ранее Сергея Кривоконя лишили брони от призыва в Вооруженные силы Украины.
 
