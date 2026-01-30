Россиянин избил спутницу ее телефоном из-за того, что ей звонили с предложением отдохнуть

В Коми мужчину будут судить за избиение спутницы телефоном из-за звонка

В Коми мужчина предстанет перед судом за избиение спутницы телефоном, на который ей звонили с предложением отдохнуть. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на даче жителя Сыктывкара, когда он проводил там время со знакомой. В какой-то момент его спутнице позвонили и пригласили в другое место с предложением отдохнуть — это спровоцировало между мужчиной и женщиной ссору.

В результате недовольный ситуацией хозяин дачи избил женщину по голове ее собственным телефоном. Травмы, которые получила пострадавшая, позже квалифицировали как легкий вред здоровью.

Нападавший признал вину, извинился перед женщиной, возместил ей расходы на лечение и компенсировал моральный вред. Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу.

