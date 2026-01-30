В Москве простились с бывшим главным тренером сборной России по футболу Игнатьевым

В Москве простились с бывшим главным тренером сборной России Борисом Игнатьевым, передает Shot.

На церемонии прощания присутствовали бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев, председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, близкие и родные.

Игнатьев начал работать тренером в 1973 году, а в 1996 году возглавил сборную России после Олега Романцева. Однако его работа на этом посту не увенчалась успехом: команда провалила отборочный цикл к чемпионату мира — 1998. Сначала сборная уступила первое место в группе Болгарии, а в стыковых матчах не справилась с Италии. В разных источниках указывалось, что Профессиональная футбольная лига саботировала просьбы Игнатьева о подготовке к ответному матчу с Италией.

При этом ранее Игнатьев тренировал юношескую команду СССР, которая в 1988 году выиграла чемпионат Европы.

Последним местом работы Игнатьева было московское «Торпедо», где он с 2013 по 2018 год занимал должность вице-президента.

Ранее иностранная ассоциация футбола выразила соболезнования в связи со смертью Игнатьева.